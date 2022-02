Auftakt der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart

Am Montag starten die Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart. Das Motto: "Jüdisches Leben in Deutschland: 1.700 Jahre - und wie weiter?" In diesem Jahr finden die Veranstaltungen wieder in Präsenz statt. Bis zum 14. November sind rund 30 Veranstaltungen und Ausstellungen aus den Bereichen Literatur, Kulturgeschichte, Theater, Religion, Geschichte, Film und Musik zum jüdischen Leben in Stuttgart geplant. Unter anderem gibt es ein Gastspiel im Theater der Altstadt über den jüdischen Witz. Mit den Kulturwochen will die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg Vorurteile abbauen und Neugier wecken. Leider sei Antisemitismus in der Pandemie sichtbarer geworden, so Vorstandsmitglied Susanne Jakubowski.