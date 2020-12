Der renommierte Johann-Philipp-Palm Preis für Meinungs- und Pressefreiheit wird an diesem Sonntag in der Schorndorfer Künkelin-Halle (Rems-Murr-Kreis) verliehen. Er geht an den Hongkonger Verleger Gui Minhai, der in China in Haft sitzt. Der 56-Jährige wurde 2015 von den chinesischen Behörden verschleppt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte in Hongkong Bücher über die Kommunistische Staatsführung herausgebracht. Der Schorndorfer Johann-Philipp-Palm Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Er soll Männer und Frauen würdigen, die sich "in herausragender Weise" für Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt haben. Der Preis wird in Erinnerung an den Schorndorfer Buchhändler Johann-Philipp-Palm vergeben, der 1806 wegen Verbreitung einer anti-napoleonischen Flugschrift hingerichtet wurde. Gestiftet wurde der Preis 2002 vom Schorndorfer Ehepaar Maria und Johann-Philipp-Palm. Der Festakt in der Künkelin-Halle in Schorndorf findet in diesem Jahr in kleinem Rahmen statt. Die meisten Gäste werden dem Festakt per Video beiwohnen.