Jochen Bruche SWR SWR - Foto: Alexander Kluge

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

"Online first" gilt heute, ich habe aber schon immer ein "Radio-Herz".

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Der Ort auf unserem Planet, wo ich das Licht des Kreißsaals erblickt habe, liegt im Norden von Baden-Württemberg. Genauer gesagt in der Kurpfalz. In der schwäbischen Diaspora fühle ich mich aber seit vier Jahrzehnten so wohl, dass es mich nach jedem Ausflug in die weite, weite Welt immer wieder hierher zurück zieht.

Kaffee oder Tee?

Morgens dies, abends das.

Buch oder CD?

Hörbuch und Live-Musik.

Sprint oder Marathon?

Auch beim Marathon muss man mal Gas geben können.

Berge oder Meer?

Meer geht immer!

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Es dürfen auch mal 11 Gänge sein…

Glas halbvoll oder halbleer?

Halbvoll, aber mit der Option aufzufüllen.