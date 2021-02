Die Autoindustrie steht vor gravierenden Veränderungen - was auch den Beschäftigten viel abverlangen wird. Arbeitnehmer und Gewerkschaft machen sich Sorgen.

Die Gewerkschaft IG Metall hat am Donnerstag Beschäftigte aus der Auto- und Zulieferindustrie zu zwei Kundgebungen in Stuttgart aufgerufen. Unter Corona-Auflagen beteiligten sich an den Aktionen in den Stadtteilen Untertürkheim und Feuerbach nach Gewerkschaftsangaben insgesamt rund 600 Beschäftigte.

Verunsicherung in den Belegschaften

Die Teilnehmer machten sich dabei für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze stark. An den Protesten nahmen unter anderem Beschäftigte von Daimler, Mahle und Bosch teil. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Automobilbranche sind verunsichert, denn die Unternehmen bauen aufgrund der Transformation hin zur E-Mobilität Stellen ab. Außerdem ist bislang in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie keine Einigung in Sicht. Auch deshalb haben die Beschäftigten am Donnerstag protestiert.

Erste Warnstreiks im März?

Die IG Metall hat bereits mit Warnstreiks nach Ablauf der Friedenspflicht Ende Februar gedroht. Die Proteste am Donnerstag seien eine Art Vorgeschmack auf das, was auf die Unternehmen zukommen könnte, so die IG Metall.