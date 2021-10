per Mail teilen

Ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Böblingen ist am Samstag mit seinem Jetski auf dem Rhein tödlich verunglückt. Er sei bei Rastatt aus bislang ungeklärter Ursache vom Jetski ins Wasser gestürzt, so die Polizei. Er wurde an der Fußleine vom Jetski weiter durchs Wasser gezogen. Angler bargen den bewusstlosen Mann. Er starb im Krankenhaus.