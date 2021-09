Jazzfestival "Jazzopen" startet

Nachdem die Stuttgarter "Jazzopen" im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfallen mussten, startet das Jazzfestival heute in eine neue Auflage - mit einem 10-tägigen Programm. Mit dabei sind Element of Crime, Ben Howard, Liam Gallagher von Oasis, Chilly Gonzalez und Katie Melua und viele mehr. Die Konzerte finden mitten in der Stuttgarter Innenstadt statt, unter anderem auf dem Schlossplatz und im Hof des alten Schlosses. Ein besonderes Highlight: Wegen der Pandemie war der Park der Villa Reitzenstein, der Amtssitz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, in den letzten Monaten geschlossen. Nun öffnet der Park wieder - zum Auftakt verwandeln die jazzopen den Rosengarten am Samstag (11.. September) in eine Konzerthalle unter freiem Himmel. Auftreten wird unter anderem das Staatsorchester.