Vor genau einem Jahr am 25.2.2020 wurde in Baden-Württemberg die erste Corona-Infektion bekannt. Ein 25-jähriger aus dem Landkreis Göppingen hatte sich in Italien infiziert. Der erste Patient wurde nach Bekanntwerden seiner Infektion in Göppingen in den Alb-Fils-Kliniken isoliert und behandelt. Doch der junge Mann hatte Glück - sein Krankheitsverlauf war unkritisch. Seither wurden allein im Kreis Göppingen fast 1000 weitere Corona-Patienten behandelt. Viele auch mit schweren Symptomen und mit Langzeitfolgen für die Gesundheit, bestätigen die Alb-Fils-Kliniken. Insgesamt 123 Menschen starben allein hier mit oder an Corona. Man habe seither dazugelernt was das Virus betreffe, aber man sei noch immer in „Hab-Acht-Stellung“. Inwiefern Impfungen die Gesellschaft aus der Pandemie führen könnten bleibe fraglich. Zu unbestimmt sei noch immer die Wirkung der Virus-Mutanten. Innenminister Thomas Strobl äußerte sich im Zuge des Jahrestags optimistisch. In einer Pressemeldung betonte er, das Land sei seit einem Jahr im Ausnahmezustand, aber die Struktur des Krisenmanagements habe sich bewährt. Die Erfahrungen aus der Pandemie würden das Land stärken. Aber es sei noch ein weiter harter Weg zurück in die „Normalität“, so Strobl.