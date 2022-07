Bilanz 2021: SSB schließt mit 25 Millionen Euro Minus ab

Die Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) hat für das Jahr 2021 die Zahlen präsentiert. Sie schließt mit einem Minus von 25 Millionen Euro ab, verbessert sich damit aber gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Millionen Euro. Knapp 34 Prozent weniger Menschen haben im Jahr 2021 Busse und Bahnen genutzt als vor der Pandemie. Im Vergleich zum Jahr davor stiegen die Zahlen allerdings um gut drei Prozent. Ansonsten war das Jahr 2021 geprägt von dem Brand in der Busabstellanlage in Gaisburg. Den entstandene Schaden in Höhe von sechs Millionen Euro übernimmt die Versicherung. Neue Busse sind bestellt. Außerdem ging 2021 die Verlängerung der Stadtbahnlinie U6 zum Flughafen und zur Messe in Betrieb und das erste neue Zahnradbahnfahrzeug wurde geliefert. Für das kommende Jahr strebt die SSB eine Fahrpreiserhöhung von 4,9 Prozent an.