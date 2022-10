per Mail teilen

Den schwersten Kürbis hat am Sonntag erneut der Vorjahressieger Stefano Cutrupi aus Italien zur Europameisterschaft im Kürbiswiegen mitgebracht. Sein Kürbis wiegt 1.100 Kilogramm.

Seit Sonntag darf sich Stefano Cutrupi erneut Europameister im Kürbiswiegen nennen. Letztes Jahr hat er nicht nur den Europatitel in Ludwigsburg geholt, sondern auch mit seinem damals 1.226 Kilogramm schweren Kürbis einen neuen Weltrekord aufgestellt. Zur Europameisterschaft in diesem Jahr ist er mit drei Kürbissen angereist, von denen einer in die Wertung einging und den ersten Platz belegte.

Gewinner der Europameisterschaft im Kürbiswiegen: Stefano Cutrupi aus Italien. Cutrupis Kürbis brachte satte 1.100 Kilogramm auf die Waage. Blühendes Barock Ludwigsburg

Platz 3 für die deutschen Meister

Den zweiten Platz belegte Iwan Horde aus den Niederlanden mit einem 891,5-Kilogramm-Kürbis. Platz drei bekamen die deutschen Meister David und Jakob Frommelt aus Erkheim (Bayern) mit ihrem 789,5-Kilogramm-Riesen. Mit ihren 15 und 17 Jahren sind sie die jüngsten deutschen Titelträger im Kürbiszüchten. Bei der deutschen Meisterschaft vor einer Woche hatte ihr Kürbis noch 796 Kilogramm gewogen. Die Teilnehmer wissen, dass die Kürbisse, sobald sie nicht mehr am Strunk sind, täglich an Gewicht verlieren.

Mit Radladern wurden die Kolosse auf eine spezielle Waage bugsiert. Als Sieger gingen Kürbisse der Sorte Atlantic Giant hevor. Die Sorte gehört zu den "Cucurbita Maxima" und wird vor allem zur Riesenkürbis-Züchtung verwendet. SWR

Zwölf Teilnehmerkürbisse aus fünf Nationen

Züchterinnen und Züchter aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich traten mit zwölf Riesenkürbissen gegeneinander auf. Fast alle Siegerkürbisse bleiben nach dem Wiegen im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Sie sollen traditionell beim Kürbisschlachtfest am 5. November und Ende November geöffnet werden. Das Saatgut wird dann an Interessierte verteilt. Kürbisse auf den hinteren Rängen werden wiederum beim Schnitzfestival kommendes Wochenende zu kunstvollen Skulpturen verarbeitet.

Superlative bei anderen Gemüsesorten

Neben den Kürbissen wurde auch anderes Riesengemüse gewogen. So kamen ein Kohlrabi mit 1,9 Kilogramm und eine Melone mit 16,2 Kilogramm auf die Waage.