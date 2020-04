In Ischgl in Tirol geben sich in jeder Saison Massen von Wintersportlern die Klinke in die Hand - aber diesmal war Ischgl wohl ein Corona-Hotspot. Hunderte wollen klagen.

Dauer 3:01 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Baden-Württemberger schließen sich Sammelklage an Der Party-Skiort Ischgl in Österreich war dieses Jahr vor allem eines: ein Corona-Hotspot. Auch viele Baden-Württemberger haben sich dort mit dem Coronavirus angesteckt. Einige wollen jetzt klagen. Die Behörden sollen zu spät auf den Ausbruchs des Virus reagiert haben. Video herunterladen (7,4 MB | MP4) Es gehe nicht um Geld, sondern darum, dass die Verantwortlichen für ihr Handeln geradestehen, sagte ein Stuttgarter dem SWR. Er will sich an der Sammelklage des österreichischen "Vereins zum Schutz von Verbraucherinteressen" beteiligen. Er war selbst in Ischgl im Ski-Urlaub und hat sich vermutlich dort mit dem Coronavirus infiziert. So geht es auch den mehr als 4.000 Reisenden, die sich bereits beim Verband gemeldet haben. Dauer 2:43 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Schorndorfs OB kritisiert Verantwortliche in Tirol Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), hatte sich in Ischgl an Corona angesteckt, ist inzwischen aber wieder genesen. Als er März nach Ischgl reisen musste, wusste er nicht, dass es sich um ein Risikogebiet handelt. Video herunterladen (6,6 MB | MP4) Vorwürfe an Behörden in Tirol Den Behörden in Tirol wird vorgeworfen, zu spät auf erste Anzeichen eines Ausbruchs in dem beliebten Wintersportort Ischgl reagiert und damit der Ausbreitung in Europa und darüber hinaus Vorschub geleistet zu haben.