Die Corona-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages wieder teils deutlich gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden insgesamt 481 Neuinfektionen gemeldet. In Stuttgart stieg die Neuinfektionsrate innerhalb von 24 Stunden von 73,3 auf 92,8. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 51,9 weist aktuell der Landkreis Göppingen auf. In allen anderen Landkreisen liegen die Werte zwischen 61 und 75. Im Landkreis Esslingen wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Mit Blick auf die Krankenhausauslastung im Land sind aktuell 99 Corona-Patienten auf Intensivstationen gemeldet. Die 7-Tage Hospitalisierungsinzidenz stieg von 1,67 auf 1,85.