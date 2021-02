Die Covid-Fallzahlen aus den letzten sieben Tagen sind seit Weihnachten weiter gefallen. Landesweit liegt die Inzidenz dennoch im Schnitt über dem Grenzwert von 50. In der Region Stuttgart ist das nur im Landkreis Esslingen der Fall. Er liegt mit einem Inzidenzwert von 52,7 in der Region Stuttgart vorne. Am niedrigsten ist der Wert in Ludwigsburg mit 35,2. Die Landkreise Göppingen, Böblingen, Rems-Murr und die Stadt Stuttgart bewegen sich dazwischen. Das Gesundheitsministerium hatte am Mittwoch per Erlass, Städte und Kreise verpflichten wollen, ab einem Inzidenzwert über 50 eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zu verhängen. Nach dem Wegfall der landesweiten Ausgangssperre, sollte damit die Lücke über Fastnacht geschlossen werden.