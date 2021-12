Inzidenzwerte rückläufig - Gefahr durch Omikron

Die Fallzahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz aus dem Landesgesundheitsamt zeigen insgesamt einen Rückgang. In der Region Stuttgart liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg unter dem Landesdurchschnitt von 228,4. Die Landkreise Esslingen und Rems-Murr liegen leicht darüber. Spitzenreiter ist die Stadt Stuttgart mit einem Inzidenzwert von 252,9. Aber auch die Omikron -Variante ist in Baden-Württemberg angekommen. Gemeldet wurden bislang 798 Fälle. In Stuttgart lag zur Wochenmitte die Zahl bei 41 bestätigten Fällen von Omikron. Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamtes, Stephan Ehehalt, warnte im SWR allerdings vor einer schnellen Verschlechterung der Situation. "Wir müssen alles tun, um den Schutz vor Omikron zu erhöhen“, so Stephan Ehehalt.