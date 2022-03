Inzidenzwerte weiter leicht rückläufig

Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart gehen weiterhin leicht zurück - die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bleibt jedoch hoch. So wurden von Montag auf Dienstag insgesamt mehr als 5.500 neue Corona-Fälle registriert. Allein in Stuttgart wurden über 1.400 Neuinfektionen gemeldet. Die Landeshauptstadt hat mit einem Wert von 1.368 auch weiterhin die höchste Inzidenz in der Region. Am besten in Land und Region steht weiterhin der Landkreis Ludwigsburg da, mit einem Wert von 831. In den übrigen Landkreisen liegen die Inzidenzwerte zwischen 900 und 1.300. Innerhalb von 24 Stunden sind zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden.