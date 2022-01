Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind so hoch wie noch nie. In Stuttgart und den umliegenden Landkreisen wurden von Samstag auf Sonntag mehr als 2.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen vom Wochenende sind allerdings nicht vollständig. So wurden aus Stuttgart keine Daten übermittelt. Im Kreis Esslingen nähert sich der Inzidenzwert der Marke von 1.000. Im Kreis Böblingen liegt die Inzidenz mittlerweile knapp über 900, in den Kreisen Ludwigsburg, Göppingen und Rems-Murr bei jeweils etwa 850. Auch im Landkreis Ludwigsburg gelten jetzt nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Von Samstag auf Sonntag wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.