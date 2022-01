Inzidenzen unter Landesschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in allen Landkreisen der Region Stuttgart unter dem Landesdurchschnitt von 320. So meldet der Kreis Göppingen rund 230 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Es folgen die Kreise Rems-Murr (269), Stuttgart (274), Ludwigsburg (278), Esslingen (279) und der Kreis Böblingen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 316. Insgesamt melden die Gesundheitsämter in der Region Stuttgart weitere 615 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Allerdings liegen keine Zahlen aus der Stadt Stuttgart vor. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldet der Kreis Esslingen. Landesweit liegen 431 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen, das sind elf weniger als am Vortag.