Inzidenzen teilweise nur knapp unter 1.000

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region ist weiter gestiegen. Allein Stuttgart meldete fast 1.100 neue Fälle. In zwei Landkreisen liegen auch die Inzidenzen nur noch knapp unter der Marke von 1.000. Der Rems-Murr-Kreis meldet eine Inzidenz von 996, Böblingen 904. Zurückgegangen ist die Inzidenz in Esslingen - auf nunmehr 876. Am Dienstag hatte sie noch 981 betragen. Ludwigsburg verzeichnet eine Inzidenz von 825 und Stuttgart von 789. Am niedrigsten lag der Wert in Göppingen mit 752. Insgesamt liegt die Inzidenz in der Region Stuttgart mit durchschnittlich 857 leicht unter dem Landesdurchschnitt. Außerdem wurden im Raum Stuttgart drei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert.