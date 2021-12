Corona-Inzidenzen in der Region Stuttgart sinken teils deutlich

Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind teils deutlich gesunken. Wie die Gesundheitsämter am Montag mitteilten, weist nur noch die Stadt Stuttgart (507) eine Sieben-Tage-Inzidenz über dem Schwellenwert von 500 auf. Im Kreis Böblingen ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 285 gesunken. Die Kreise Göppingen (429), Rems-Murr (431) und Esslingen (473) liegen dazwischen. Stuttgart meldet auch die höchste Zahl der Corona-Neuinfektionen, insgesamt waren es innerhalb eines Tages 557. Allerdings sind am Wochenende nicht alle Daten übermittelt worden. Insgesamt wurden von Sonntag auf Montag rund 1.000 Neuinfektionen in der Region Stuttgart registriert, das sind deutlich weniger als zuletzt. 16 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.