Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Stuttgart ist wieder über die Marke von 50 gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstagabend mitteilte, liegt sie bei 50,3 und damit leicht höher als tags zuvor. Da war ein Wert von 48,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern während der vergangenen sieben Tage gemeldet worden. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Inzidenzen in allen Landkreisen der Region Stuttgart gesunken.