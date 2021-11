Erneut fast 2.000 neue Coronafälle im Großraum Stuttgart - Inzidenz im Rems-Murr-Kreis am höchsten

In der Region Stuttgart sind von Dienstag auf Mittwoch knapp 2.000 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19, so das Landesgesundheitsamt. Die höchste 7-Tage-Inzidenz weist erneut der Rems-Murr-Kreis mit einem Wert von jetzt 372,4 auf. Aber auch Stuttgart und der Kreis Esslingen liegen weit über der Marke von 300. Landesweit sank die Zahl der belegten Intensivbetten zwar leicht, dennoch bleibt die Lage in den Kliniken äußerst angespannt: Mit Blick auf die Region Stuttgart sind besonders in den Kreisen Esslingen, Böblingen und Ludwigsburg kaum noch intensivmedizinische Plätze frei.