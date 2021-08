Die Zahl der mit Corona-Infizierten steigt auch in der Region Stuttgart wieder an. Das Landesgesundheitsamt meldet von Mittwoch auf Donnerstag 255 neue Fälle. Im Landesdurchschnitt beträgt die 7 Tage Inzidenz aktuell 40,4. Darunter liegen in der Region Stuttgart die Landkreise Böblingen, Göppingen und der Rems-Murr-Kreis. Im Landkreis Göppingen gab es einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Die höchste 7 Tage Inzidenz verzeichnet Stuttgart mit 52,2. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, dass man auch weiter auf Impfungen setze. Sie seien ein Eckpfeiler der Strategie zur Eindämmung der Pandemie. Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes hat die Steigerungen der Zahlen keine Auswirkungen.