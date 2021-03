per Mail teilen

Das Coronavirus breitet sich in der Region weiter aus und lässt die Inzidenzwerte steigen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Esslingen nun bei rund 67, in Stuttgart bei 62. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Böblingen mit knapp 34.