Studiogespräch: Wie erfolgreich ist Stuttgarts OB Frank Nopper?

Am 29. November 2020 ist Frank Nopper (CDU) zum Oberbürgermeister von Stuttgart gewählt worden. Damit ist etwa die Hälfte seiner Amtszeit vorbei. Sybille Müller (Leiterin SWR Studio Stuttgart) erklärt, ob Nopper ein erfolgreicher Oberbürgermeister ist und mit was die Menschen in Stuttgart in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit rechnen können.