Volker Stefanski ist Professor für Verhaltensphysiologie an der Uni Hohenheim. Wie sieht eine tiergerechte Schlachtung aus? Was sollte sich aus seiner Sicht bei der Tierhaltung ändern?

SWR: Herr Stefanski, Sie sagen, tiergerechte Schlachtung beginnt schon mit dem Transport. Wie sieht eine tiergerechte Schlachtung aus?

Prof. Volker Stefanski: Ich würde die Schlachtung gerne etwas weiterfassen. Denn wenn wir uns nur den eigentlichen Schlachtprozess angucken, das dauert vielleicht eine halbe Minute bis wenige Minuten. Aber für das Tier bedeutet Schlachtung natürlich sehr viel mehr. Und zwar der Transport zum Schlachthof, das Warten auf die eigentliche Schlachtung. Und ja, ich würde sagen, ein Schlachten ist möglich, auch tiergerecht. Dazu müssten einfach bestimmte Bedingungen gegeben sein.

Welche Bedingungen meinen Sie?

Wir sollten vermeiden, was für die Tiere eine Belastung darstellt. Gemeinhin würden wir das Stress nennen. Und es gibt natürlich die ideale Welt, das heißt, das Tier bekommt von der Schlachtung im Wesentlichen gar nichts mehr. Das wäre der Weideschuss, der für ganzjährige Freilandhaltung bei Rindern zum Teil zugelassen ist. Auch mobile Schlachtstände, die zum Tier kommen, sind möglich. Aber wir müssen uns wirklich klarmachen, das sind Situationen, die nur für einen kleinen Teil der Tiere eine Option darstellen können, so wie wir heute Fleisch konsumieren. In den großen Mengen wird das in der Fläche nicht möglich sein.

"Wir sollten Tiere nicht mischen, also nicht fremde Tiere zusammensperren - sei es auf einem Lkw oder auch schon vor dem Transport zum Schlachthof. Da kommt es zu Streitereien und Rangeleien." Volker Stefanski, Verhaltensphysiologe von Nutztieren

Für Tiere bedeuten Transporte eine vollkommen neue Umwelt. Die Tiere sind ängstlich. Deswegen sollte man einfach die Transportdauer möglichst kurz halten. Wenn die Tiere am Schlachthof angekommen sind, sollten sie nicht eine halbe Nacht oder mehrere Stunden auf dem Lkw warten müssen, bevor sie abgeladen werden.

Kommen wir zur Fleischqualität. Wie ändert sich diese, wenn nicht tiergerecht geschlachtet wird?

Die Fleischqualität kann sich gravierend ändern, wenn Tiere vor der Schlachtung Stress erleben und das äußert sich dann in einer durchaus verminderten Fleischqualität, wenn dieser Stress wirklich zu gravierend wird. Wir kennen hier Abweichungen, das nennt sich PSE-Fleisch (pale, softet, exudative), das heißt bleiches, weichliches und wässriges Fleisch, das in der Pfanne zusammenschrumpelt. Aus einem großen Schnitzel wird eine Fünf-Cent-Münze und man hat nur Wasser. Das kommt nicht bei jedem Schnitzel vor, aber es ist eine klassische Fehlreifung. Das liegt daran, dass wir hier eine starke Stoffwechselaktivierung der Tiere haben. Dieser Stress führt zu einer starken Ansäuerung der Muskulatur und das führt dann zu Veränderungen bei dem Muskelprotein. Und das sehen wir dann tatsächlich auch in der Farbe und im Geschmack des Fleisches.

Könnte die Regel gelten: Je kleiner der Schlachthof, desto besser für das Tier, weil dann die Möglichkeit der Transportwege kürzer ist und weil vielleicht auch ein anderer Umgang mit den Tieren gepflegt wird?

Ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen. Sie nennen einen wichtigen Punkt: Je kleiner und regionaler der Schlachthof ist, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass die Transportwege kürzer sind. Ich denke, das ist ein klarer Pluspunkt. Auf der anderen Seite kann man sicherlich nicht pauschalieren, dass große Schlachthöfe im Endeffekt schlechter sind. Diese haben natürlich auch große Vorteile wie eine größere Personaldecke, Ausstattung und Kontrollen. Also es gibt sowohl Pros und Contras.

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Wir müssen ein Bewusstsein entwickeln, dass Tiere auch fühlende Geschöpfe sind, die Emotionen haben. Fleisch ist somit keine gewöhnliche Ware, was man einfach nehmen und dann auf die Seite legen kann. Außerdem gilt: Tiergerechtheit und optimale Bedingungen können natürlich nicht zu Dumpingpreisen gewährleistet sein. Wenn wir dem Tier gerecht werden wollen, müssen wir das Tier als Einzeltier betrachten. Und wir müssen Zeit haben für Kontrollen.