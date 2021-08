per Mail teilen

Maria Kolesnikowa war lange Zeit das Gesicht der Massenproteste in Belarus. Die Oppositionspolitikerin, die lange in Stuttgart lebte, steht jetzt in Minsk vor Gericht. Ihr früherer Musikdozent aus Stuttgart Hans-Joachim Fuss versucht Kontakt zu ihrer Familie zu halten. SWR-Moderatorin Ute Weber hat mit ihm gesprochen.