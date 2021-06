Im SWR-Interview warnt Matthias Orth, Chefarzt für Laboratoriumsmedizin am Marienhospital in Stuttgart, vor weiteren Corona-Lockerungen. Er befürchtet volle Intensivstationen im Herbst.

SWR: Der Anteil der Delta-Variante an Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg nimmt deutlich zu. Dennoch sind die Corona-Fallzahlen im Land und auch in der Region Stuttgart noch niedrig. Immer mehr Corona-Maßnahmen werden gelockert. Sind Sie da in Sorge?

Matthias Orth: Wir werden in Sorge sein. Aktuell ist es so, dass wir nur aufpassen müssen. Es sind derzeit relativ wenig Fälle oder sehr wenig Fälle. Aber das wird natürlich in der nächsten Zukunft mehr werden. Die Frage ist, wie schnell es mehr wird.

Was denken Sie: Wie viel Zeit bleibt uns noch?

Orth: Ich denke, es werden Wochen bis Monate sein. Dass es jetzt sofort explodiert, ist eher unwahrscheinlich. Wir haben auch in anderen Ländern gesehen, dass die Infektionszahlen innerhalb von Wochen bis Monaten massiv zugenommen haben. Wie beispielsweise in England, wo der normale Wildtyp durch die die Delta-Variante des Coronavirus ersetzt wurde.

Und bei uns stehen die Sommerferien erst vor der Tür...

Orth: Die Frage wird sein, wie es sich mit den Reise-Rückkehrern verhält. Und mit potenziellen Superspreader-Events, zum Beispiel in Fußballstadien, wo bis zu 50.000 Leute zusammensitzen und sich gegenseitig anstecken und das Virus so verteilen können.

Aber die Masken-Pflicht stört die meisten Menschen wenig und ist ziemlich effektiv. Wir haben wenig Aufwand und einen guten Nutzen.

An den Schulen in Baden-Württemberg wurde jetzt die Masken-Pflicht gelockert. Was denken Sie: War das eine gute Idee?

Orth: Das halte ich für keine so kluge Idee. Es gibt Maßnahmen, die sehr aufwendig sind, vielleicht auch effektiv sind, aber uns sehr stark beeinflussen. Aber die Masken-Pflicht stört die meisten Menschen wenig und ist ziemlich effektiv. Wir haben wenig Aufwand und einen guten Nutzen. Für mich ist es unverständlich, darauf zu verzichten.

Es sei denn, wir haben 36 Grad im Schatten.

Orth: Wenn ich sicher bin, nicht ansteckend zu sein und nur mit wenig Leuten zu tun habe, dann brauche ich keine Maske. Aber in unbelüfteten Schulfluren, durch die am Tag rund 2.000 Schüler gehen, sollten Masken getragen werden. Wenn sich dort nur ein Schüler aufhält, der Corona-positiv ist, müssen am Ende 200 Menschen in Quarantäne. Deshalb: Dort, wo das Tragen einer Maske eine Ansteckung verhindern könnte, sollte sie getragen werden.

Raten Sie auch vor Schwimmbadbesuchen oder größeren Veranstaltungen wie beispielsweise gemeinsam Fußball gucken, ab?

Orth: Das hängt wirklich vom Detail ab. In Freibädern ist aktuell weniger los als noch vor der Corona-Pandemie und es gelten Hygiene-Regeln. Die Wahrscheinlichkeit, sich dort anzustecken, ist sehr gering. Und auch, wenn man im Stadion genug Abstand hält, kann nicht viel passieren. Dort, wo sich die Menschen beim Fußballschauen aber um den Hals fallen, wird es wieder problematisch.

Diese Impfung ist alternativlos. Diejenigen, die nicht geimpft sind, werden sich anstecken.

Währenddessen ist die Frage: Können wir gegensteuern mit noch mehr geimpften Menschen, bei uns in der Region?

Orth: Gegen die Gefahr der Delta-Variante des Coronavirus hilft nur eine Impfquote von 80 Prozent und mehr. Deshalb ist es wichtig die Zeit zu nutzen und so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Diese Impfung ist alternativlos. Diejenigen, die nicht geimpft sind, werden sich anstecken.