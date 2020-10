per Mail teilen

Beim Polizeieinsatz vor zehn Jahren am Schwarzen Donnerstag sind Stuttgart 21-Demonstranten verletzt worden. Anwalt Frank-Ulrich Mann hat einige von ihnen vertreten und zu dem Einsatz eine klare Haltung.

"Der Polizeieinsatz hätte abgebrochen werden müssen." Davon ist der Freiburger Rechtsanwalt Frank-Ulrich Mann überzeugt. Er hat einige Demonstranten vertreten, die am Schwarzen Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten am 30. September 2010 verletzt worden sind, darunter auch den fast erblindeten Dietrich Wagner. Wagner war von einem Wasserwerfer-Strahl an den Augen verletzt worden.

Stuttgart 21-Gegner riefen aus dem Schlossgarten heraus an

"Ich habe schon vor dem Schwarzen Donnerstag die Parkschützer beraten", erzählt Mann heute, zehn Jahre nach den Geschehnissen. Er habe telefonisch von der Demonstration und dem Polizeieinsatz im Schlossgarten erfahren. "Da hat mich jemand angerufen und gesagt, hier sei Krieg." Er habe unter anderem mit dem Lagezentrum telefoniert und versucht, schlichtend einzuwirken - jedoch erfolglos. "Das ist aber auch dem Herrn Kretschmann nicht gelungen. Der hat es auch probiert, der hat mit dem Herrn Rech telefoniert." Winfried Kretschmann (Grüne) war damals Fraktionsvorsitzender der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Heribert Rech (CDU) war zu diesem Zeitpunkt Innenminister in Baden-Württemberg.

30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten: Ein Wasserwerfer ist aus nächster Nähe auf Demonstranten gerichtet. (Archivbild) dpa Bildfunk Marijan Murat/dpa

"Dietrich Wagner wurde von Anfang an kriminalisiert"

Der schwerverletzte Dietrich Wagner habe ihn noch aus dem Krankenhaus heraus anrufen und fragen lassen, ob er ihn rechtlich vertreten würde, berichtet Mann. Dazu kamen noch zwei weitere Mandanten. "Wir haben als erstes Klagen vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht mit dem Ziel, dass das Gericht feststellt, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war. Das hat es dann auch getan." Das habe "für eine Befriedung der Kläger gesorgt, weil man sie kriminalisiert hat". Mann betont, dass sein Mandant Dietrich Wagner - nicht wie von den Ermittlern unterstellt - nicht mit Pflastersteinen geworfen habe, sondern mit Kastanien, die durch den Wasserwerfereinsatz auf den Boden gefallen seien.

"Keiner ist auf die Idee gekommen, dass man hier jetzt einen Break machen müsste." Anwalt Frank-Ulrich Mann über die Verantwortung der Behörden am Schwarzen Donnerstag

Frank-Ulrich Mann hatte damals für Dietrich Wagner den damaligen Stuttgarter Polizeipräsidenten Siegfried Stumpf angezeigt. Stumpf umging später einen Gerichtsprozess und akzeptierte 2015 einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung und zahlte eine Geldstrafe. Zudem war er vorzeitig in den Ruhestand gegangen. An ihm kritisiert Anwalt Mann: "Der Herr Stumpf als Polizeipräsident und Einsatzleiter hätte den Einsatz stoppen können." Mann sieht gleichermaßen aber auch Verantwortung beim damals zuständigen und später angeklagten Einsatzabschnittsleiter der Polizei, dem damaligen Oberstaatsanwalt Bernhard Häußler und dem Lagezentrum im Innenministerium. Auch diese Beteiligten hätten den Einsatz stoppen können, so die Kritik von Mann.