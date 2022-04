Nasen-Experte: Manche Schönheits-OPs müssen abgelehnt werden

Rund 700 plastische Nasenoperationen finden jedes Jahr im Stuttgarter Marienhospital statt. An einem Nasenkurs, der bis Freitag dauert, nehmen Fachleute aus aller Welt teil.



Im Ausbildungszentrum des Stuttgarter Marienhospitals herrscht konzentrierte Stille. Gebannt verfolgen 120 plastische Chirurginnen und Chirurgen aus 28 Ländern eine Video-Übertragung aus einem OP-Saal, in dem Sebastian Haack, Ärztlicher Direktor der Klinik für Plastische Gesichtschirurgie am Marienhospital, gerade operiert.

Die zuschauenden Ärztinnen und Ärzte können ihre Fragen live oder per WhatsApp in den Operationssaal stellen, wo Haack sie auch gleich beantwortet. Ein Moderatorenteam um Haacks Vorgänger Wolfgang Gubisch leitet die Fragen an die Operateure weiter. Wegen des internationalen Publikums wird englisch gesprochen. Der Stuttgarter Nasenkurs ist gefragt unter Fachleuten. Denn Nasenkorrekturen lernt kaum jemand in der Ausbildung. Neben Haack operieren Spezialisten aus München und Hamburg.

Die Moderatoren auf dem Podium (darunter Haacks Vorgänger am Stuttgarter Marienhospital, Wolfgang Gubisch ganz links) leiten die Fragen der Teilnehmer beim Stuttgarter Nasenkurs in den OP-Saal weiter. SWR Foto: Barbara Siebert

Nasenkorrekturen sind ein schwerwiegender medizinischer Eingriff. Doch im Internet und in den sozialen Netzwerken scheint alles ganz harmlos. Und das ist ein Problem, sagt Haack.

"Wir haben es immer häufiger damit zu tun, dass Menschen sich so optimieren wollen, dass die Lichtreflexe der Nase so sind, dass es auch in social media gut ausschaut."

Aber selbst wenn die Lichtreflexe richtig sitzen, bedeute das nicht, dass die Patienten nach der OP auch richtig atmen könnten. "Wir Ärzte müssen die richtige Mischung finden zwischen gut atmen, guter Funktion und gutem Aussehen", so Haack. Überzogenen Wünschen begegnet er mit "viel reden und zeigen, was möglich ist und was nicht." Und manchmal muss er einen OP-Wunsch auch ablehnen.

Rund 120 Ärzte aus 28 Ländern haben die Operationen beim Stuttgarter Nasenkurs im Auditorium des Marienhospitals auf einem großen Bildschirm live verfolgt. SWR Foto: Barbara Siebert

Haack: "Viele Ärzte wollen lernen, Nasen zu operieren."

Haack organisiert die Stuttgarter Nasenkurse privat. Das ist nicht grade billig. 25.000 Euro kostet allein die Technik für die Live-Übertragungen. Finanziert wird die Tagung über Teilnehmer-Gebühren. Die zuschauenden Ärztinnen und Ärzte können die Operationen live oder online verfolgen. Das große Interesse an den Stuttgarter Nasenkursen erklärt Haack auch damit, dass es gar nicht so einfach sei, entsprechende Ausbildungsstellen zu finden. "Der Kurs vermittelt wesentliche Neuerungen auf dem Gebiet der Nasenkorrektur", sagt er.

Am Marienhospital werden plastische Nasenoperationen seit 73 Jahren vorgenommen. Der 29. Stuttgarter Nasenkurs findet vom 6. bis 8. April statt.