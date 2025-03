War Maria eine junge Frau oder eine Jungfrau? Pfarrer Christian Hölzchen aus Köngen erklärt die Bibel auf Instagram. Er postet Fotos, Anregungen und Gedanken - auch zu Elon Musk.

"Ich möchte da hingehen, wo die Leute sind", sagt Christian Hölzchen - und egal wo sie sind, sie sind online. Der 41-Jährige ist Pfarrer in Köngen (Kreis Esslingen) und einer der zwölf neuen "Sinnfluencer" der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Damit sind Personen wie er gemeint, die neben ihrer Arbeit für die Kirche auch auf Social Media aktiv sind.

Pfarrer Hölzchen: Manche Reels erreichen 4.000 Menschen

Pfarrer Hölzchen hat also seinen eigenen Insta-Kanal . "Ein Hölzchen für ein Halleluja" hat der Bud-Spencer-Fan sein Profil genannt. Mit seinen dort hochgeladenen Videos und anderen Posts erreicht er mal 2.000, mal auch 4.000 Menschen. Die Zahl seiner Follower wächst ständig. Das kann er von der Zahl seiner Gottesdienstbesucher nicht sagen.

Besonders erfolgreich war ein Witz ausgerechnet über Elon Musk , einen VW-Arbeiter und einen syrischen Geflüchteten (siehe Insta-Post am Ende des Absatzes). Aber auch augenzwinkernde Fake-Infos zu Weihnachten kamen gut an. Immer wieder denkt Pfarrer Hölzchen über aktuelle Themen nach, nimmt Stellung, gibt Anregungen für den Tag oder das Leben.

Ziel: Mit tiefer Weisheit und Trost das Netz bereichern

Als Gemeindepfarrer hat Christian Hölzchen einen vollen Berufsalltag. Gottesdienste, Beerdigungen, Religions- und Konfirmationsunterricht sowie Verwaltungsaufgaben - das sind nur einige Beispiele. Warum macht er trotzdem quasi "on top" die Social-Media-Arbeit? Er sagt: "Ich glaube, wir haben als Kirche etwas zu sagen." Tiefe Weisheit, Wichtiges und Tröstliches fürs Leben stecke in den Worten der Bibel und in Gebeten.

Dieses Angebot will er auch im Netz anbieten - und trotzdem aus voller Leidenschaft weiter Gemeindepfarrer sein. "Das eine tun und das andere nicht lassen." Im Netz sei schnell etwas erzählt, sagt er. Gleichzeitig will er auch sichtbar und ansprechbar sein im realen Leben. "Das tut auch der Online-Welt gut, wenn da nicht nur anonyme Personen sind", sagt Hölzchen. Es brauche auch reale Personen, die am Sonntag in der Kirche stehen oder Reli-Unterricht geben.

Ein Reel auf Insta ersetzt keine Predigt

Wenn Christian Hölzchen etwas für Instagram produziert, dann weiß er: Er muss gleich auf den Punkt kommen. 90 Sekunden Maximum, länger sollte ein Reel, also ein Video auf Instagram, nicht sein. Zuspitzungen, Vereinfachungen und auch schrille wie hochemotionale Dinge sind im Netz erfolgreich. Doch da will Pfarrer Hölzchen nicht mitmachen. Seine Horrorvorstellung: Er soll eine Beerdigung übernehmen und die Angehörigen denken sich: Nein danke, das ist doch der Quatsch-Typ aus dem Netz, den können wir nicht ernst nehmen.

Einen Gottesdienst in einer Kirche feiern, die Trauung eines Hochzeitpaars oder der Besuch einer sterbenskranken Person - all das muss es aus Sicht von Pfarrer Hölzchen weiter geben. "Das ist eine hohe Form von Gemeinschaft." Dass immer mehr Menschen immer weniger mit Kirche und Glauben anfangen können, ist ihm bewusst. Aber er sagt auch: Oft stellen sich trotzdem die großen Fragen. Bei vielen kämen die Gedanken aber erst in einer existentiellen Situation wie nahem Tod, Einsamkeit oder Krankheit. "Ich will nicht 'missionieren', meinen Glauben anderen aufdrängen, aber ein Angebot machen - auch im Netz", sagt Pfarrer Hölzchen.

Klein angefangen: Erste Posts waren nur für Gemeindemitglieder

Vor zwei Jahren hat Pfarrer Hölzchen erste Posts veröffentlicht. "Ohne großen Plan", sagt er heute. Die Inhalte: ein Foto von der Konfirmationsfreizeit oder eine Erinnerung an einen besonderen Gottesdienst. Nicht das große weite Internet hatte er im Blick. Vielmehr ging es ihm um die Menschen im direkten Umfeld: die Eltern seiner Konfirmanden, seine Gemeindemitglieder, die er auch auf der Straße trifft. Zumindest für die jüngeren Menschen in seiner Gemeinde gelte: "Das wird geteilt und viel mehr gelesen als ein Gemeindebrief."

Schnell zeigte sich, dass seine Insta-Posts mehr Reichweite entwickelten. Ermutigt durch den Erfolg, hat er weitergemacht. Mittlerweile, so erzählt er, gebe es auch Follower weit über den Kreis Esslingen hinaus. Trotzdem sieht sich Christian Hölzchen weiter eher als "Mikro-Influencer", einer der vor allem für seine Gemeinde da ist - im realen Leben und eben auch auf Social Media.