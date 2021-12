Innenstadtberater sollen Kommunen und dem Handel helfen

Die Corona-Pandemie hat die Probleme des Einzelhandels in den Innenstädten weiter verschärft. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart will mit einem Konzept der regionalen Innenstadtberatung dagegen steuern. Ihre Ideen dazu hat sie am Dienstag vorgestellt. Eine tragfähige Mischung aus Handel, Dienstleistern, Hotel, Gastronomie, Kultur- und Freizeitwirtschaft soll helfen, die Innenstädte für die Zeit nach der Pandemie wieder aufzustellen, so die IHK. 29 Kommunen in der Region wollen sich in diesem Sinne von regionalen Innenstadtberatern Hilfe holen. Erste Erfahrungen will man mit fünf Modellkommunen machen. Das Projekt wird gefördert vom Landeswirtschaftsministerium und dem Verband Region Stuttgart.