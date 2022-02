Stuttgart: STELP bringt Hilfsgüter für Ukrainer im Kriegsgebiet

Die Stuttgarter Organisation STELP hat spontan Hilfsgüter für Ukrainer im Kriegsgebiet gesammelt. Mit zwei Lastwagen sind die Helfer Richtung Ukraine losgefahren.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind Tausende Menschen auf der Flucht vor den russischen Truppen. Die Menschen, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, leben in Angst. Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Schlafsäcke – es wird vieles dringend gebraucht.

Riesige Solidarität in der Region Stuttgart

Die Solidarität in der Region ist groß: Rund 100 Menschen trugen am Freitag an der Kulturinsel im Neckarpark in Bad Cannstadt die Spenden zusammen und beluden die beiden Lastwagen. Und das, obwohl STELP sehr kurzfristig in den sozialen Medien zu Spenden aufgerufen hatte.

Viele Flaschen Mineralwasser für die Menschen in der Ukraine: Am Freitag hat die Stuttgarter Initiative STELP Lebensmittel und andere Hilfsgüter gesammelt. Sie sollen per Lkw in die Ukraine gebracht werden. SWR

Initiator Serkan Eren ist völlig überwältigt: "Wahnsinn, das ist einfach so ein kleines Licht in dieser schwierigen Situation". Aber schon die Fahrt in die Ukraine wird kompliziert. Erens Team stellt sich auf Komplikationen bei der Einreise in die Ukraine ein und darauf, viel Leid zu sehen.

"Da ist einfach Krieg, wir werden wahrscheinlich Raketen miterleben, wir werden hungernde Menschen sehen - Bilder, die man in Europa lange Zeit nicht gesehen hat"

Eine der Helferinnen ist Rita Geis. Sie kommt gebürtig aus der Ukraine und hat dort lange Zeit gelebt, bevor sie nach Stuttgart gezogen ist. Ein Großteil ihrer Familie und Freunde wohnt in der Ukraine. Sie spendet, was sie finden konnte: "Buchweizen, Reis, Verbandskästen, Decken und Knabbersachen, die die ukrainischen Kinder kennen."

Helferin: "Die Welt darf nicht wegschauen"

Auch für Christina Giel aus Ostfildern (Kreis Esslingen) war es eine Selbstverständlichkeit, den Hilfstransport zu unterstützen. Ihr sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, sagt sie. "Damit die Leute wissen, dass wir an sie denken und dass wir für sie da sind. Dieser Krieg ist unbeschreiblich und die Welt darf nicht wegschauen."

Mit dabei im Hilfstrupp sind fünf Helferinnen und Helfer - unter anderem ein Arzt und ein ehemaliger Soldat, der die Region kennt und die Sprache spricht. Sie wollen zunächst an der ukrainischen Grenze Geflüchtete mit Hilfsgütern versorgen und dann versuchen, ins Land zu fahren.

"Das Problem ist, dass Männer im wehrfähigen Alter - also zwischen 18 und 60 - das Land nicht mehr verlassen dürfen, das heißt, auch deren Frauen und Kinder, die vielleicht keinen Führerschein haben und nicht mobil sind, können das Land aktuell auch nicht verlassen"

STELP wird mit Spenden finanziert

STELP ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart, die 2016 während der Flüchtlingskrise gegründet wurde. Die Organisation betreut nach eigenen Angaben Projekte unter anderem in Bosnien, Griechenland, Nepal und im Jemen. Ziel sei dabei neben der Nothilfe langfristig auch Hilfe zur Selbsthilfe. Die Projekte werden aus Spendengeldern finanziert.