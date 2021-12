HdM Stuttgart: Ingo Zamperoni wird Honorarprofessor

Der Moderator der ARD-Tagesthemen, Ingo Zamperoni, ist zum Honorarprofessor der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart berufen worden. Mitte Januar soll der ARD-Journalist im Rahmen seiner Antrittsvorlesung an der HdM seine Urkunde entgegennehmen, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Als Moderator und Fernsehjournalist zähle Ingo Zamperoni zu den herausragenden Persönlichkeiten im Deutschen Fernsehen, so HdM-Rektor Alexander Roos. Von seiner Erfahrung könnten die Studierenden nur profitieren. Zamperoni unterstützt bereits seit 2019 das studiengangübergreifende Masterangebot "Qualifikationsprogramm Moderation" am Institut für Moderation der HdM.