Alles wird teurer: Inflation und Geldnot in der Region Stuttgart - Betroffene erzählen

Wie gehen Menschen mit den steigenden Energiepreisen um? Eine Arbeitnehmerin, eine Hartz-IV-Empfängerin und eine Unternehmerin erzählen, wie steigende Kosten ihren Alltag belasten.

Die Krankenpflegerin Sabrina Scholz, die Altenpflegehelferin Figen Topal und die Bäckereibesitzerin Iris Voß aus Stuttgart haben etwas gemeinsam: Ihnen machen die steigenden Preise zu schaffen. Damit geht es ihnen wie vielen tausend anderen Menschen aus der Region Stuttgart.

Alle drei geben dem SWR teilweise Einblick in ihre Finanzen und zeigen damit beispielhaft, wie Privathaushalte und Firmen in der Region versuchen, mit der Inflation klarzukommen. Der SWR wird sie auch in den kommenden Monaten begleiten, wenn sich Deutschland einem ungewohnten Szenario gegenübersieht: Denn noch ist unklar, wie sicher die Gasversorgung in Zeiten des Ukrainekriegs ist und wie sehr dadurch die Energiepreise steigen werden.

Sabrina Scholz bereitet das große Sorgen: Die 38-jährige aus Ludwigsburg heizt mit Öl. Ihren Sommerurlaub hat sie schon gestrichen - angesichts der Situation zu teuer, sagt die Krankenpflegerin.

Figen Topal aus Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) fragt sich, wie sie den kommenden Winter stemmen soll. Schon jetzt ist jeder Monat "ein Abenteuer", sagt die Altenpflege-Helferin.

Als noch keine Rede von der Gaskrise war, ließ Iris Voss noch extra eine größere Gasleitung in ihren Bäckereibetrieb legen. "Ich lass mich nicht unterkriegen", sagt sie mit Blick auf steigende Preise.

Zwar fließt das Gas durch Nord Stream 1 wieder, aber die Sorgen um die Gasversorgung und die Energiepreise bleiben. Als Notfall für den Winter sind kommunale Wärmehallen vielfach im Gespräch, im Kreis Ludwigsburg sind sie bereits in Vorbereitung. Dort könnten sich aber im Fall der Fälle nur rund ein Prozent der Bevölkerung aufwärmen.

Hohe Benzinpreise und teure Lebensmittel - Zukunftsangst und Geldsorgen

Die Inflation treibt außer den Energiekosten auch die Lebensmittelpreise nach oben. Das macht sich auch in der wirtschaftlich vergleichsweise starken und wohlhabenden Region Stuttgart bemerkbar: Die Schlangen vor den Tafelläden werden immer länger.