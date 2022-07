per Mail teilen

In den Stuttgarter Innenstadtkinos beginnt am Mittwoch das 19. Indische Filmfestival. Zu sehen sind in diesem Jahr Film-Heldinnen und Helden, die für ihren Traum von Freiheit und einem selbstbestimmten Leben alles riskieren. Das Indische Filmfestival wird vom Filmbüro Baden-Württemberg veranstaltet und läuft bis Sonntag, den 24. Juli.