In Stuttgart sind die Gehälter am höchsten

In Stuttgart verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Vergleich zu anderen Großstädten bundesweit am meisten. Das zeigt der Gehaltsreports der Jobplattform "Stepstone".

Glückliches Stuttgart: In Stuttgart verdienen Angestellte im Durchschnitt bundesweit am besten. Das geht aus dem Gehaltsreport 2023 von Stepstone hervor. Das Bruttogehalt liegt in Stuttgart im Durchschnitt demnach bei 54.100 Euro. Führungskräfte verdienen laut Report in der Landeshauptstadt rund 82.800 Euro

Grundsätzlich gilt: Je größer das Unternehmen, desto höher das Gehalt. Auf Platz zwei bei den besten Gehältern in den Landeshauptstädten landete München. Dort verdienen Angestellte durchschnittlich 53.595 Euro.

560.000 Daten ausgewertet

Das mittlere Einkommen - das sogenannte Bruttomediangehalt - in Deutschland liegt laut Report bei 43.800 Euro. Am besten verdienen deutschlandweit angestellte Ärztinnen und Ärzte. In den westlichen Bundesländern wird laut Stepstone weiterhin mehr verdient als im Osten. Für den Report wurden laut Stepstone über 560.000 Daten ausgewertet.