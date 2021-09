Polizist mitgeschleift - Festnahme in Berlin

Die Polizei hat in Berlin einen 33-Jährigen festgenommen, der bei einer Fahrzeugkontrolle in Sindelfingen (Kreis Böblingen) plötzlich Gas gegeben und dabei einen Polizeibeamten mitgeschleift hatte. Der Polizist wurde dabei verletzt. Allerdings gelang es ihm noch, auf das Auto des Flüchtenden zu schießen. Dabei wurde der Tatverdächtige offenbar ebenfalls verletzt. Das Auto war in Berlin gestohlen und per Satellit in Sindelfingen geortet worden. Der jetzt festgenommene Mann wurde einem Ermittlungsrichter in Berlin vorgeführt. Zum Tathergang machte er bislang keine Angaben. Das gestohlene Auto mit den Blutspuren war im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion in Sindelfingen gefunden worden.