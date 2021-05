per Mail teilen

Im Daimler-Werk in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am Mittwoch die Produktion der neuen elektrischen S-Klasse bei Mercedes-Benz angelaufen. Der EQS soll Tesla Konkurrenz machen.

Mit dem Produktionsstart der neuen elektrischen S-Klasse stockt Daimler auch die Arbeitsplätze für die Fertigung der Luxuslimousine in Sindelfingen auf: Bis zu 900 zusätzliche Mitarbeitende sollen künftig in einer Fabrik die elektrische Variante der S-Klasse, die konventionelle und die Hybridvariante fertigen, erklärte der Sindelfinger Betriebsratschef Ergun Lümali. Dies biete eine neue Perspektive für Beschäftigte innerhalb des Unternehmens. Außerdem sollen Zeitarbeitskräfte zum Einsatz kommen.

Ab Juni bestellbar

Die Produktion der konventionellen S-Klasse läuft in Sindelfingen bereits seit dem letzten Jahr. Die neue E-Limousine von Daimler ist noch nicht auf dem Markt, erst ab Mitte Juni kann sie geordert werden. Man hoffe auf eine hohe Nachfrage, so Jörg Burzer, Vorstandsmitglied der Mercedes Benz AG. Konkrete Zahlen allerdings nennt das Unternehmen nicht.

Auch in Sindelfingen: Probleme beim Halbleiter-Nachschub

Daimler macht aktuell der Mangel an Halbleitern zu schaffen – unter anderem musste das Unternehmen deshalb die Produktion der E-Klasse in Sindelfingen vorrübergehend stoppen. Ab der kommenden Woche soll der Betrieb laut Burzer zumindest vorerst wieder normal laufen. Die S-Klasse war bisher nicht betroffen – und gehört zu den Modellen, die den Angaben zufolge auch in Zukunft Priorität haben sollen bei der Versorgung mit Halbleitern.

Konkurrenz zu Tesla

Mit dem EQS will der Stuttgarter Konzern mehr Marktanteile auf dem umkämpften Elektroauto-Markt gewinnen und mehr Druck auf den Elektroautobauer Tesla ausüben. "Wir bauen auf der gleichen Linie die S-Klasse und EQS", sagte der Daimler-Vorstandsvorsitzende Ola Källenius im Vorfeld zum Produktionsstart in Sindelfingen. Batteriesysteme produziert in zwei Fabriken das Mercedes-Benz-Werk Stuttgart-Untertürkheim.