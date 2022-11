Ein 19-Jähriger soll drei Bewohner eines Studentenwohnheims in Nürtingen mit einem Messer angegriffen haben. Ein Verletzter schwebte nach der Tat in Lebensgefahr.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Studentenwohnheim in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurden nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft drei Menschen schwer verletzt. Einer der Verletzten schwebte nach der Tat in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei besteht aber seit Samstagmittag keine Gefahr mehr für sein Leben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann.

Tatverdächtiger wurde von Zeugen verfolgt

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es am Samstag gegen 2 Uhr in einem Studentenwohnheim im Schelmenwasen nach einem vorausgegangenen verbalen Streit zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und drei dortigen Bewohnern im Alter von 22, 26 und 19 Jahren. Hierbei soll der Beschuldigte mit einem Messer auf die Personen eingestochen haben. Anschließend flüchtete er in Begleitung eines 22-jährigen Bekannten aus dem Wohnheim, konnte aber von Zeugen verfolgt und in Tatortnähe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Die schwer verletzten Opfer mussten nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und zu den Hintergründen dauern zur Stunde noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der polizeibekannte 19-Jährige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 22-jähriger Begleiter befindet sich wieder auf freiem Fuß.