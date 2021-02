In den USA werden sie "Vaccine hunters" genannt: Impfjäger. Personen, die versuchen an eine Corona-Impfung zu kommen, indem sie auf Reste spekulieren. Gibt es das auch in Stuttgart?

Rund ein Dutzend Personen warten täglich vor der Liederhalle, in der Hoffnung dass Impfdosen übrig bleiben und an sie verimpft werden, berichtete der Mediziner Markus Rose am Montag im SWR. Der Leiter des Stuttgarter Impfzentrums Liederhalle werde auch persönlich angesprochen und zwar täglich. Doch klar sei: Impfstoffe, die am Ende eines Tages in einem Impfzentrum übrig sind, werden nicht an Unberechtigte verimpft. Sogenannte Impfjäger hätten in Stuttgart keine Chance.

"Wer nicht angemeldet ist und nicht in der Höchstrisikogruppe ist, bekommt keinen Impfstoff." Markus Rose, Leiter Impfzentrum Liederhalle in Stuttgart

Falls bereits aufgetauter und in Ampullen aufgezogener Impfstoff übrig ist, werde der nur an jetzt schon impfberechtigtes Personal aus Kliniken verimpft, so Rose weiter. Er stellte auch klar: Impfstoff werde nicht ungenutzt weggeworfen. Dass geimpft würde, wer auf übrig gebliebenen Impfstoff lauere, hält Rose für eine "Ente" - also eine Falschmeldung.

Im Impfzentrum werden Personen abgewiesen, die zwar einen Termin haben, aber nicht impfberechtigt sind. Denn die Kontrolle, ob jemand beispielsweise über 80 Jahre alt ist, geschehe erst im Impfzentrum, so Rose.

Kann man sich aussuchen, welchen Impfstoff man bekommt?

Mehrere Hersteller haben einen Corona-Impfstoff entwickelt. Doch niemand kann sich aussuchen, mit was geimpft wird, sagte Rose. Die Entscheidung welcher wann gespritzt wird, treffe das Impfzentrum aus logistischen Gründen selbst.

"Wenn Sie sich nach der Impfung ein, zwei Tage unpässlich fühlen, dann sage ich: Gratuliere, Ihr Immunsystem hat die Impfung erkannt und baut einen Schutz auf." Markus Rose, Leiter Impfzentrum Liederhalle in Stuttgart

Die Impfstoffe werden bislang sehr gut vertragen. Extremst selten gebe es allergische Reaktionen. Rose spricht von einem Fall auf 10.000 Impfungen. Bislang wurden rund 40.000 Impfungen vorgenommen.