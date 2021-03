Die hunderttausendste Impfung hat eine 46 Jahre alte Pflegekraft erhalten. Das Zentrale Impfzentrum des Klinikums Stuttgart in der Liederhalle war Ende Dezember mit 800 Impfungen am ersten Tag gestartet. Seitdem ist das Angebot gestiegen, weil mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Inzwischen werden 2.500 Impfdosen am Tag verabreicht. Knapp 70 Prozent der geimpften Personen waren über 80 Jahre alt. Rund 25.000 Impfungen wurden durch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen vorgenommen. Der Leiter des Impfzentrums, Markus Rose, bedankte sich bei den Wohlfahrtsverbänden, die im Impfzentrum im Einsatz sind. Seit Ende Dezember wurde in der Liederhalle täglich 14 Stunden lang geimpft.