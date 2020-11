Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wird neben dem Katharinenhospital in Stuttgart eines der beiden Impfzentren in der Landeshauptstadt. Ab dem 15. Dezember will man im Robert-Bosch-Krankenhaus mit den Impfungen beginnen können, so Mark Dominik Alscher, der Ärztliche Geschäftsführer des Krankenhauses. Ein Nebengebäude von der Art einer Messehalle, in dem bislang Veranstaltungen und Schulungen abgehalten wurden, soll dazu genutzt werden. Wenn täglich 1.200 bis 1.500 Impfdosen verabreicht werden sollen, müsse das Impfzentrum 10-12 Stunden pro Tag geöffnet sein. 120 Menschen pro Stunde könnten geimpft werden, so Alscher weiter. Dazu bedürfe es allerdings auch der Unterstützung von Hilfsorganisationen und Freiwilligen. Daneben gelte es auch weiterhin die von Covid-19 betroffenen Patienten zu betreuen. Aktuell gibt es im Robert-Bosch-Krankenhaus mehr als 90 stationär behandelte Corona-Fälle.