Neue Impfangebote für Kinder in Stuttgart und Winnenden

Das Klinikum Stuttgart weitet sein Impfangebot am Mittwoch und Donnerstag für Kinder aus. In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gibt es seit Montag ein weiteres Kinderimpfzentrum.

Bereits seit vergangenem Donnerstag werden Kinder im Stuttgarter Olgahospital geimpft. Nach etwa 100 Impfungen am ersten Tag wurde die Kapazität nach Angaben des Klinikums Stuttgart zügig auf rund 200 Impfungen täglich erhöht, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

"Viele Familien sind nach der Impfung erleichtert und dankbar. Die letzten beiden Jahre waren für Kinder und Familien schwer", sagt Jan Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand des Klinikums Stuttgart. "Für Familien mit chronisch kranken Kindern oder schwer kranken Angehörigen waren die Einschränkungen oft noch massiver. Die Impfung der Kinder ist besonders für diese Familien ein Lichtblick.“

Zusätzlich zum Impfangebot im Olgahospital sollen am Mittwoch und Donnerstag Fünf- bis Elfjährige nun auch in der Impfstation in der Stuttgarter Königstraße geimpft werden. Das Angebot richte sich vor allem an Kinder mit Vorerkrankungen, aber auch an solche, bei denen Eltern eine Impfung für ihr Kind wollen.

Kinderimpfzentrum in Winnenden hat Regelbetrieb aufgenommen

Am Montag hat auch am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden ein Impfzentrum für Kinder seinen Regelbetrieb aufgenommen, geprobt wurde bereits vergangene Woche. Termine für Kinder von fünf bis elf Jahren können über die Internetseite des Rems-Murr-Kreises gebucht werden. Die Corona-Impfung erfolge mit dem Impfstoff von BioNTech, der in angepasster Form für Kinder freigegeben ist. 20.000 Dosen des Kinderimpfstoffs seien bestellt, teilte das Landratsamt weiter mit. Täglich können rund 200 Kinder in dem neuen Zentrum geimpft werden.