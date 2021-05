Es hätte eigentlich der Abschlussbericht für das Projekt Impftruck im Rems-Murr-Kreis sein sollen. Doch dann verkündete Landrat Sigel am Mittwoch eine überraschende Nachricht.

Der Truck soll bis mindestens Juni weiter die Menschen im Rems-Murr-Kreis impfen. Das sagte Rems-Murr-Landrat Richard Sigel am Mittwoch bei einem Bilanz-Termin zum Impftruck in Korb. Das größte Problem sei jedoch gerade, dass der Bund zu wenig Impfstoff liefere. Wenn genug Impfstoff da sei, könne der Truck auch noch weitere drei Monate im Einsatz sein.

6.000 Menschen im Impftruck gegen Corona immunisiert

Der Impftruck ist eine mobile Arztpraxis in einem Lkw und war Anfang März in Abstimmung mit dem baden-württembergischen Sozialministerium an den Start gegangen. Zunächst konnten sich von dem mobilen Team Menschen über 80 impfen lassen, für die der Weg ins Impfzentrum zu beschwerlich gewesen wäre. Später wurde das Angebot auch für über 70-Jährige ausgeweitet. Das ärztliche Personal hat das Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus mit Unterstützung von den Maltesern gestellt. Die medizinische Leitung des Impftrucks hat das Deutsche Rote Kreuz.

In den vergangenen Monaten ist der Impftruck durch den ganzen Rems-Murr-Kreis getourt. Landrat zeigte sich zufrieden. Anfangs seien 120 Menschen pro Tag geimpft, später 160 täglich. Insgesamt seien 6.000 Menschen immunisiert worden. Auch der Bürgermeister von Korb, Jochen Müller, lobte das Projekt: "Das war eine pragmatische Lösung. Die Bürger sehen das auch sehr positiv. Sie wollen nicht in die großen Impfzentren, sondern sie sagen, dass sie in unserer Gemeinde geimpft werden wollen."

Kampf gegen Corona: Betrieb des Impftrucks soll erweitert werden

Der Rems-Murr-Kreis würde sein Impftruck-Projekt künftig gerne noch ausbauen und hat entsprechende Anfragen beim Sozialministerium laufen. Das kündigte Landrat Sigel am Mittwoch an. So will der Landkreis mit der mobilen Arztpraxis auch Unternehmen in Industriegebieten anfahren, auch berufliche Schulen seien eine anvisierte Zielgruppe. Nach Pfingsten wisse man mehr, sagte Sigel. Im Moment bleibe jedoch das größte Problem: "Es kommt zu wenig Impfstoff vom Bund."