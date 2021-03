per Mail teilen

500 Menschen, die über 80 Jahre alte sind, sollen in Sindelfingen (Kreis Böblingen) am Osterwochenende einen gesonderten Impftermin bekommen. Das hat der Oberbürgermeister der Stadt, Bernd Vöhringer, angekündigt. Die Berechtigten sollen von der Stadtverwaltung direkt angeschrieben und informiert werden. Dazu werden im Kreisimpfzentrum zusätzliche Impfslots vergeben. Wer über 80 ist und noch keinen Impftermin hatte, kann sich auch telefonisch an die Stadtverwaltung Sindelfingen wenden, um einen Termin zu buchen.