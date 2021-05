Die Ärzteorganisation Mediverbund bietet eine Internet-Plattform an, über die Impftermine gesteuert werden. Arztpraxen in BW sollen so entlastet werden.

Die Telefone laufen heiß, Beschäftigte in den Arztpraxen sind überlastet. Seit Montag ist bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Baden-Württemberg die Impfpriorisierung aufgehoben. Das bedeutet: Der Druck auf die Hausarzt- und Facharztpraxen hat massiv zugenommen. Viele Menschen, die eine Impfung wollen, greifen zum Telefon. Der Ärzteverband Mediverbund mit Sitz in Stuttgart, der rund 5.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg vertritt, will da Abhilfe schaffen und mit der neuen Plattform impfterminmanagement.de Arzpraxen mit Impfwilligen zusammenbringen. Das Ganze läuft dann ausschließlich digital: erst die Anmeldung und dann die Terminvergabe per E-Mail.

Die Online-Plattform der Ärzteorganisation Mediverbund ist seit Mittwoch am Start https://www.impfterminmanagement.de/#who

Jede Impfoption kurzfristig nutzen

"Ziel ist, jede Impfoption durch Restbestände, abgelehnte Impfstoffe oder geschwänzte Impftermine zu nutzen", sagte Werner Baumgärtner, der Chef der Organisation am Mittwoch in einer Mitteilung. Seit Tagen beobachtet der Verband auch das Phänomen des "Impfhoppings". Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, melden sich gleich bei mehreren Arztpraxen an. Manchmal seien es gleich 10 Praxen, bei denen sie sich auf die Warteliste setzen ließen. "Dann passiert es, dass Termine nicht abgesagt werden und das ist sehr ärgerlich für die Praxen", erklärte eine Verbandssprecherin am Donnerstag dem SWR.

"Es ist eine Matching-Plattform für das Impfen." Sprecherin der Ärzteorganisation Mediverbund Baden-Württemberg

Bislang haben sich laut Mediverbund 200 Arztpraxen auf der Plattform registriert. "Täglich werden es mehr", so die Organisation in Stuttgart. Am Mittwoch ist die Internetplattform online gegangen. Auch eine Arztpraxis, die nicht Mitglied in der Ärzteorganisation ist, könne sich registrieren lassen. Diese muss für die Nutzung einmalig 250 Euro an Mediverbund zahlen. Für Praxen, die Mitglied sind, und für Patientinnen und Patienten ist die Online-Plattform kostenlos. Impfwillige müssen ihren Namen, ihr Geburtsdatum und ihren Wohnort angeben. Außerdem müssen sie anklicken, wie viele Kilometer sie bereit sind, für eine Corona-Impfung zu fahren.

Impfstoffwunsch angeben

Jeder, der sich auf der Plattform impfterminmanagement.de registriert, kann auch einen Wunsch angeben, welchen Impfstoff er bevorzugt."Je enger die Wahl eingeschränkt wird, desto weniger wahrscheinlich ist natürlich ein Matching zu finden", erklärte die Sprecherin von Mediverbund gegenüber dem SWR. Drei Dinge sind der Organisation wichtig: Arztpraxen in Baden-Württemberg sollen entlastet werden, die Terminvergabe soll beschleunigt und effizienter werden.

Auf der Plattform können Patiennten und Patienten einen Wunsch für den Impfstoff angeben https://www.impfterminmanagement.de/#who

Sozialministerium räumt Fehler bei Impftermin-Vergabe ein

Bei der Vereinbarung von Impfterminen gibt es seit Monaten große Schwierigkeiten in Baden-Württemberg. Dabei hat das Land beim Vergabesystem für Corona-Impftermine aus Sicht von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) aufs falsche Pferd gesetzt. Die Terminvergabe über die Telefonnummer 116 117 zu regeln, sei im Nachhinein ein großer Fehler gewesen, sagte er der "Stuttgarter Zeitung". Das baden-württembergische Sozialministerium kündigte an, dass Verbesserungen bei der Vergaben von Terminen über das Internet in der Diskussion sind.