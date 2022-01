In Kreis Ludwigsburg sinkt die Nachfrage nach Corona-Impfungen. Nach Angaben des Landratsamtes passen die Impfstützpunkte deshalb ihre Öffnungszeiten in Ludwigsburg, Remseck und Ditzingen an und impfen nun insbesondere nachmittags, abends und samstags. Der Impfstützpunkt in Vaihingen an der Enz ist ab Montag geschlossen. Vorher ist am Samstag beim Bahnhof Vaihingen eine Drive-In-Impfaktion von 10 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.