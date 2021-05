Immer mehr Menschen sind impfberechtigt. Das bedeutet für die Hausärzte: Jede Menge Arbeit. Denn es gibt ja auch noch Patienten mit anderen Anliegen als einer Corona-Impfung.

Ärmel hoch - pieks - und dann der Nächste bitte. So einfach ist das für Hausärzte nicht. Pro Patient nehmen sie sich circa eine halbe Stunde Zeit für die Corona-Impfung. Denn jeder wird beraten und nach der Impfung noch beobachtet.

Christoph Röll vom Filstäler Hausarztzentrum in Wiesensteig (Kreis Göppingen) hat bisher rund 700 Patienten gegen Corona geimpft und die Anfragen nehmen immer mehr zu. Ein großes Problem, so Röll, sei, dass die Ärzte nur einmal in der Woche erfahren, wie viel Impfstoff sie bekommen und diesen dann schnell auf die Patienten verteilen müssen. Das seien teilweise über 200 Anfragen.

"Anzahl der Menschen, die eine Impfung wollen, ist gefühlt unendlich"

Ähnlich geht es auch seinem Kollegen Stefan Dipper in Stuttgart-Degerloch. Er hat einen festen Tag in der Woche, an dem er nur Impfungen durchführt. Dann bleibe aber Arbeit liegen, denn das was man an normaler Praxisarbeit an diesem Tag geleistet hätte, müssten dann er und sein Team auf die anderen Tage verteilen, so Dipper.

Der Allgemeinmediziner bekommt sogar persönlich per E-Mail Anfragen von Patienten, die einen Impftermin wollen. "Das eigentliche Problem ist, dass die Anzahl der Menschen, die eine Impfung wollen, gefühlt unendlich geworden ist," sagt Stefan Dipper.

Seit die Priorisierungsverpflichtung für Astrazeneca aufgehoben worden sei, sei vor allem die große Gruppe der unter 60-Jährigen aktiv und versuche auf allen Kanälen seine Praxis zu erreichen, so der Hausarzt.

Spezielles Computerprogramm hilft Ärzten bei der Terminvergabe

Dieses Problem wiederum hat sein Kollege Christoph Röll in Wiesensteig gelöst. Er nutzt nun ein Computerprogramm, bei dem sich die Patienten digital auf eine Warteliste setzen lassen können und seine Praxis die Termine dann digital zuordnen kann.

Das mache es deutlich einfacher die Impftermine zu verteilen, so Röll. "Die Arzthelferinnen sparen durch das Programm ein bis zwei Tage Zeit, an denen sie sonst die Leute anrufen mussten. Da können sie sich jetzt um die Patienten kümmern."

Katholisches Gemeindezentrum wird zum Mini-Impfzentrum

Doch nicht nur das entlastet den Hausarzt Christoph Röll und sein Team. Weil seine Praxisräume für die vielen Anfragen und die strengen Corona-Abstandsregeln zu klein waren, hat er kurzerhand das katholische Gemeindezentrum in Wiesensteig zum Mini-Impfzentrum gemacht.

"In einem kleinen Ort sind die Wege kurz, wir haben direkt beim Pfarrer nachgefragt und er hat uns das Gemeindezentrum zur Verfügung gestellt," so Röll. Dort starten jetzt auch am Mittwoch die ersten Impfungen.