Impfstation zieht von Königstraße ins Klinikum um

Die Impfstation in der alten Sportarena in der Königsstraße in Stuttgart zieht um. Die letzten Impfungen werden am Samstag dort gemacht. Ab Sonntag können sich die Menschen dann im Klinikum Stuttgart impfen lassen. Es erfolge ein nahtloser Übergang des Impfens beim Wechsel von einem Standort zum anderen, so das Klinikum Stuttgart. Dass sie überhaupt umziehen, hängt mit der Inbetriebnahme des Klinik-Neubaus zusammen. Jetzt sei genug Fläche da und die Lage direkt am Klinikum praktischer. Geimpft wird dann ab Sonntag im Katharinenhof in den Räumen der ehemaligen Patientenaufnahme. Montags bis freitags von 14 - 20 Uhr, am Wochenende immer von 10 - 16 Uhr.