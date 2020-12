Die beiden Zentralen Impfzentren in Stuttgart sind pünktlich fertig geworden. Das Robert-Bosch-Krankenhaus und das Klinikum Stuttgart stehen für Impfungen bereit, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Wir können sofort loslegen, heißt es am Dienstag. Beide Häuser rechnen mit einem Impfstart zum Ende des Jahres, möglicherweise aber auch schon direkt vor Weihnachten. Die Kabinen für Aufklärung und Impfung sind aufgebaut. Die Infrastruktur steht. Es haben sich viele, vor allem pensionierte Ärzte freiwillig für die Impfungen gemeldet. Schwieriger sei die Suche nach medizinischem Fachpersonal. Im Robert-Bosch-Krankenhaus sollen täglich 1.500 Menschen geimpft werden. Das Klinikum Stuttgart wird in der Liederhalle 2.500 Menschen am Tag impfen. Dazu stellt es noch fünf mobile Impfteams für Pflegeheime zur Verfügung.