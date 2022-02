Bundestagsabgeordneter Tobias Bacherle (Grüne) zur Impfpflicht

Der Bundestag diskutiert aktuell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wir haben die Abgeordneten der Region Stuttgart dazu befragt. Tobias Bacherle (Grüne) hat geantwortet.

Sind Sie für oder gegen eine Covid-19-Impfpflicht?

Ich bin mir bewusst, dass eine allgemeine Impfpflicht eine gravierende Maßnahme darstellt und nur die Ultima Ratio sein kann. Da meiner Meinung nach aber die Impfquote deutlich gesteigert werden muss, halte ich die Debatte über eine Covid-19-Impfpflicht für sehr wichtig.

Warum?

Die dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie, die stark die Freiheit der gesamten Gesellschaft betreffenden Maßnahmen wie immer wiederkehrende Lockdowns mit starken Kontaktbeschränkungen und gravierenden Folgen insbesondere für Kinder, aber auch ökonomische Konsequenzen zeigen wie notwendig es ist, sich mit der Einführung einer Impfpflicht zu beschäftigen.

Angesichts der Situation in den Krankenhäusern, den sich zahlreich aufstauenden und verschobenen Operationen und den massiv höheren Hospitalisierungsrisiken von Ungeimpften, ist eine höhere Impfquote nun und vor allem mittelfristig leider unbedingt notwendig. Meiner Meinung nach dürfen wir die Verantwortung als Gesellschaft nicht ungleich verteilen und auf Dauer nicht ausgerechnet die Menschen mehr belasten, die in dieser Pandemie sowieso schon überproportional viel leisten.

Nicht nur aus Eigenschutz, sondern eben auch um das Risiko einer Infektion zu senken und damit Infektionsketten präventiv zu brechen, sowie um im Falle einer Infektion eine geringere Ansteckungsgefahr darzustellen und außerdem die Kapazitäten auf den (Intensiv-)Stationen für vulnerable Gruppen freihalten zu können, braucht es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung.

Welchen Vorschlag zur Ausgestaltung der Impfpflicht werden Sie in der Abstimmung im Bundestag voraussichtlich unterstützen?

Ich begrüße es, dass verschiedene Gruppenanträge aus dem Deutschen Bundestag in die Debatte eingebracht werden, so beispielsweise auch der Vorschlag für die Einführung einer altersbezogenen Impfpflicht. In Anbetracht der aktuellen Situation tendiere ich aber dazu, eine allgemeine Impfpflicht zu unterstützen. Ich werde mich mit diesen Gruppenanträgen in den kommenden Wochen weiter intensiv auseinandersetzen, um mir eine abschließende Meinung zu bilden.